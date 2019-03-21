إحالة موقوفين على القضاء المختص

الجمعة, 15 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص كلاً من:

- محمد على ترشيشي: لظهوره في مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حاملاً مبلغاً كبيراً من المال.

- حسين محمد المولى: لوجود بلاغ بحقه جرائم مخالفة أنظمة السير، والتزوير والاحتيال.

- كرم عادل رزق: لتعاطيه المخدرات وضبط بحوزته كمية منها، وبحقه مذكرة توقيف بجرم شك بدون رصيد.

- الفلسطيني حسن أحمد المحمد: لقيادته سيارة دون أوراق قانونية، ولوجود مذكرات توقيف بحقه بجرائم التزوير والنصب والاحتيال والسرقة.

- السوري سامح شواخ العلي: بجرم تعاطي المخدرات، والتجول بصورة غير شرعية.

- وفؤاد ديب المصري.

وهؤلاء يشكلون مع آخرين عصابة تقوم بأعمال النصب والاحتيال.