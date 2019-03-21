إحالة موقوفين على القضاء المختص

الجمعة, 15 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص كلاً من:
-    محمد على ترشيشي: لظهوره في مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حاملاً مبلغاً كبيراً من المال.
-    حسين محمد المولى: لوجود بلاغ بحقه جرائم مخالفة أنظمة السير، والتزوير والاحتيال.
-    كرم عادل رزق: لتعاطيه المخدرات وضبط بحوزته كمية منها، وبحقه مذكرة توقيف بجرم شك بدون رصيد.
-    الفلسطيني حسن أحمد المحمد: لقيادته سيارة دون أوراق قانونية، ولوجود مذكرات توقيف بحقه بجرائم التزوير والنصب والاحتيال والسرقة.
-    السوري سامح شواخ العلي: بجرم تعاطي المخدرات، والتجول بصورة غير شرعية.
-    وفؤاد ديب المصري.
وهؤلاء يشكلون مع آخرين عصابة تقوم بأعمال النصب والاحتيال.