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إحالة موقوفين على القضاء المختص
الجمعة, 15 تشرين الثاني 2019
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص كلاً من:
- محمد على ترشيشي: لظهوره في مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حاملاً مبلغاً كبيراً من المال.
- حسين محمد المولى: لوجود بلاغ بحقه جرائم مخالفة أنظمة السير، والتزوير والاحتيال.
- كرم عادل رزق: لتعاطيه المخدرات وضبط بحوزته كمية منها، وبحقه مذكرة توقيف بجرم شك بدون رصيد.
- الفلسطيني حسن أحمد المحمد: لقيادته سيارة دون أوراق قانونية، ولوجود مذكرات توقيف بحقه بجرائم التزوير والنصب والاحتيال والسرقة.
- السوري سامح شواخ العلي: بجرم تعاطي المخدرات، والتجول بصورة غير شرعية.
- وفؤاد ديب المصري.
وهؤلاء يشكلون مع آخرين عصابة تقوم بأعمال النصب والاحتيال.