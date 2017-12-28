إحالة 7 لبنانيين وسوري واحد على القضاء المختص

الخميس, 15 شباط 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص 7 لبنانيين وسوري واحد، لإقدامهم على تأليف خلية إرهابية ترتبط مباشرةً بتنظيم داعش الإرهابي من خلال أحد قياديي التنظيم الإرهابي المذكور الموجود داخل مخيم عين الحلوة، وتلقيهم التوجيهات والأوامر الواضحة بتنفيذ عملية اغتيال أحد عناصر مديرية المخابرات بواسطة مسدس كاتم للصوت ضبط بحوزتهم، ولإيوائهم المدعو هاجر العبدالله الذي قتل أثناء محاولة توقيفه في التبانة – طرابلس بتاريخ 4/ 2/ 2018.