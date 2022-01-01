إحباط عملية تهريب أشخاص في منطقة القلمون

الاثنين, 04 تموز 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تمكنت دورية من مديرية المخابرات من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في منطقة القلمون- طرابلس بواسطة مركب يرسو داخل أحد المنتجعات السياحية في المنطقة المذكورة، وأوقفت 31 شخصاً بينهم نساء وأطفال كانوا على وشك المغادرة.

كما ضبطت على متن المركب كمية من المازوت (134 غالون سعة 20 ليتر)، وحوالى 30 سترة، وغالونات مياه، وأغراض شخصية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق وتتم المتابعة لتوقيف المتورطين بعملية التهريب.