إحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف أشخاص

الخميس, 29 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 37 شخصًا وفقًا لما يلي:

• إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ومادة البنزين في جرد بلدة يحفوفا - بعلبك، وتوقيف 9 متورطين.

• توقيف 26 سوريًّا في منطقتَي بر الياس وقب الياس – زحلة، لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

• توقيف المواطن (ا.ن.) في منطقة جرود عرسال - بعلبك، وضبط كمية من مادة البنزين بالإضافة إلى مواد معدة للتهريب.

• دهم منزل المواطن (ع.س.) في منطقة برج أبي حيدر – بيروت كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش المواطن (ا.س.ن.) عند حاجز الشربين – الهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.