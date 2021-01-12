إحباط محاولات تهريب أشخاص

الأحد, 31 تشرين الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30 / 10 / 2021 الساعة 17.00، تمكنت دوريات تابعة للقوات البحرية من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت 54 شخصاً (25 رجلاً و 9 نساء و 20 طفلاً)، كانوا على جزيرة البلاّن ـــ طرابلس بانتظار وصول عدد من المراكب التي ستقوم بنقلهم عبر البحر بطريقة غير شرعية. كذلك تمكنت إحدى الدوريات من انتشال مركب كان يغرق وهو في طريقه إلى قبرص، وتمكنت من انقاذ 9 أشخاص كانوا على متنه وجميعهم من الجنسية السورية. كما ضبطت دوريات أخرى ثلاثة مراكب كانت تستخدم في عمليات تهريب أشخاص عبر البحر، وأوقفت عدداً من المهربين على متنهم.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لمعرفة باقي المتورطين لتوقيفهم.