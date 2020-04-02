إحباط محاولات تهريب وتوقيف 25 شخصاً على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية

الخميس, 14 أيار 2020

ضبطت وحدات الجيش على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية وبتواريخ مختلفة ما بين 7 / 5 / 2020 و 14 / 5 / 2020، 10 صهاريج و 2 بيك آب و فان محملة بحوالى 215000 ليتراً من مادة المازوت، كما ضبطت شاحنتين و 4 بيك آب محملة بحوالى 71 طناً من الطحين، كما أوقفت 25 شخصاً.

وتتخذ وحدات الجيش الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية.

وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.