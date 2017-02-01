إختتام الموسم الرياضي للعام 2016

إعداد: روجينا خليل الشختورة

«النمر المتحفز» للواء الحرس الجمهوري

انتهى الموسم الرياضي للعام 2016، والزارعون جنوا نتيجة جهود بذلوها وتدريبات تابعوها...

أقيم حفل الاختتام في مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي العسكري، وتمّ خلاله تتويج لواء الحرس الجمهوري بطلًا لهذا الموسم.



الوقائع وكلمة القيادة

أقيم الحفل برعاية العماد قائد الجيش ممثلاً بقائد المركز العالي للرياضة العسكرية بالوكالة العميد جورج الهدّ، وفي حضور معالي وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ممثلا بالأستاذ محمد عويدات، وقادة الألوية والأفواج والقطع المستقلة، وضباط ورتباء الرياضة والرمي في الجيش، إلى ممثلين عن اللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية الوطنية، وعدد من الإعلاميين الرياضيين.

بدايةً النشيد الوطني اللبناني، ثم دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش، بعدها كانت كلمة ممثل قائد الجيش العميد الهدّ الذي قال: نلتقي وإيّاكم اليوم في حفل اختتام الموسم الرياضي للعام 2016، تحدونا مشاعر الفخر والاعتزاز بما حقّقته المنتخبات والفرق الرياضية العسكرية من نجاحات وإنجازات، فيما نتطلّع إلى تحقيق المزيد منها في موسم العام 2017، مستندين في ذلك كلّه إلى سهر قيادة الجيش على تطوير الرياضة العسكرية، وما يمتلكه جنودنا من طاقات وخبرات وإرادات صلبة، إلى جانب التعاون الوثيق بين الجيش والجسم الرياضي الوطني، انطلاقًا من الرغبة المشتركة في النهوض بهذا القطاع الحيوي، ليبقى كما عرفناه، وجهًا مشرقًا من وجوه حضارة شعبنا، الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

وأضاف: إنّ الرياضة وعلى اختلاف مستوياتها وأنواعها، هي بالنسبة إلى الجسم العسكري بمنزلة خبزه اليومي، أي أنّها حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أيّ ظرف من الظروف. من هنا لم تحُل كثافة المهمات الدفاعية والأمنية والإنمائية، والأعباء الجسام الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية، دون مواصلة وحداتنا ممارسة الرياضة في الثكنات كما في الميدان، بالإضافة إلى اشتراك منتخبات الجيش في سباقات ومباريات محلية ودولية، حققت خلالها نتائج مميزة في العديد من الألعاب الرياضية على الصعيدين الإفرادي والإجمالي.

وفي الختام، دعا العميد الهد باسم قائد الجيش، إلى تجديد الانطلاقة بروح المسؤولية والالتزام... وتوجّه بالتهنئة والتقدير إلى المنتخبات والفرق الفائزة والأفراد المجلّين، آملاً للجميع أن يحظوا بفرصة الفوز في المراحل المقبلة. كما توجّه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الوطنية، والحكام والمدربين الرياضيين، وأصحاب الملاعب والمسابح، على تقديم الدعم والوسائل والتجهيزات المتاحة، ما أسهم في إنجاح هذا الموسم وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

الجوائز

بعد ذلك، تسلّم الفائزون في المراكز الثلاثة الأولى في الألعاب العسكرية الإفرادية والإجمالية كؤوسهم وميدالياتهم، ثم قدّم الطفل رمضان أونداش (7 سنوات) عرضًا قتاليًا، وهو بطل العالم في المواي تاي – تاي بوكسينغ ويدرّبه الجندي أحمد أونداش في المركز العالي للرياضة العسكرية؛ وبدوره، قدّم فريق الجيش للتايكواندو عرضًا آخر.

وقد توزّعت كؤوس الألعاب العسكرية والإجمالية على النحو الآتي:

- اللواء اللوجستي في المركز الأول في بطولة الجيش للتوجه بالبوصلة، السباحة، وكرة السلة.

- فوج مغاوير البحر في المركز الأول في بطولة الجيش للرماية بالمسدس، الخماسي العسكري، والثلاثي الحديث للضباط.

- لواء المشاة الأول في المركز الأول في سباقات الطرق واختراق الضاحية.

- لواء المشاة الخامس في المركز الأول في بطولة الجيش العامة لألعاب القوى.

- لواء المشاة السابع في المركز الأول في بطولة الجيش لكرة القدم والقدم للصالات.

- المركز العالي للرياضة العسكرية في المركز الأول في بطولة الجيش للرماية بالبندقية م 16 أ1، وفي كرة اليد، وفي الكرة الطائرة.

كذلك تسلّم الملازم أول علي فتوني من لواء الحرس الجمهوري كأس المصنّف أوّلًا على صعيد جميع الفئات العمرية في بطولة الجيش للثلاثي الحديث للضباط للعام 2016، والملازم طوني عون كأس المصنّف ثانيًا، والملازم أول أيوب زغيب من معسكر عرمان للتدريب كأس المصنّف ثالثًا.

أمّا على صعيد الإنجازات الإقليمية والدولية التي حقّقها بعض العسكريين، فقد تمّ تسليم ميداليات تقديرية إلى كلّ من المجلّين الآتية أسماؤهم:

- الرقيب أول علي شومان من اللواء الثاني عشر.

- الجندي أحمد أونداش من المركز العالي للرياضة العسكرية.

- الجندي أول علي الزعبي من اللواء السابع.

- الجندي محمود عمار من فوج المغاوير.

- الجندي نور الدين حديد من لواء الحرس الجمهوري.

- المجند الممددة خدماته نصر بو مرعي من لواء المشاة الثاني.

- الرقيب أول حسن عدويه من مديرية المخابرات.

- التلميذ الرتيب محمد فخر الدين من معهد التعليم.

وتسلّم الرائد شارل رزق من لواء المشاة الثاني عشر (المركز العالي للرياضة العسكرية سابقًا) درعًا تقديرية عربون شكر على جهوده خلال خدمته في المركز.

وفي الختام، تُوّج لواء الحرس الجمهوري بطل الموسم وسُلّم جائزة النمر المتحفّز ودرع المركز الأول، تلاه لواء المشاة الخامس في المركز الثاني، واللواء اللوجستي في المركز الثالث.

أخيرًا، تمّ تبادل الأنخاب بين الحاضرين، ودعي الجميع إلى حفل كوكتيل في المناسبة.