إرشادات عامة للوقاية من مخاطر الذخائر الفوسفورية

تعريف قذائف الفوسفور الأبيض

الفوسفور الأبيض هو مركب كيميائي خطير يستخدم في الذخائر الحارقة، حيث يشتعل ويحترق تلقائياً عند تعرضه للهواء.

طريقة التصرف عند رؤية قذيفة غير منفجرة

الإبتعاد قدر الإمكان والإبلاغ فوراً وعدم تحريكها.

طريقة التصرف عند تعرض المحيط القريب للقصف بواسطة الفوسفور الأبيض

- عند التعرض للدخان بشكل مباشر الإبتعاد قدر الإمكان والتوجه بعكس إتجاه الريح لمنطقة آمنة.

- وضع قطعة قماشية مبللة إذا أمكن على الأنف والفم للتنفس من خلالها.

- عند الوصول إلى مكان آمن خارج المنطقة المستهدفة خلع الملابس ورمي الكمامات المستخدمة فوراً، وغسل الجسم بالماء، ومن ثم طلب العناية الطبية.

طريقة التصرف عند التعرض للفوسفور الأبيض بشكلٍ مباشر

- العمل على إزالة قطع الفوسفور العالقة على الجلد بالوسائل المتوفرة.

- إغسل مكان الإصابة بالماء بكثرة لمدة 15 دقيقة إذا أمكن.

- قم بخنق الفوسفور الأبيض وعزله عن الهواء باستخدام قطعة قماش مبللة، ريثما تصل فرق المساعدة، مع الإنتباه إلى أن الفوسفور سيعاود الإشتعال تلقائياً فور تعرضه للهواء.



المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

Lebanon Mine Action Center - LMAC +961 5 956143