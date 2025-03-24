إزالة ساتر ترابي وشريط شائك وردم خندق للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية

الاثنين, 24 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي :

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بأعمال تجريف نفذتها وحدات معادية في وادي قطمون (خراج بلدة رميش) بتاريخ 23 /3 /2025، عملت وحدات من الجيش على إزالة ساتر ترابي وردم خندق بعد إقامتهما في المنطقة المذكورة من قبل العدو الإسرائيلي، كما أزالت شريطًا شائكًا للعدو في بلدة عيترون – بنت جبيل.

تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.