إسرائيل تخفّض من جديد موازنة 2003 وتطرح 500 مليون دولار سندات أميركية

إعداد: تيريز منصور

قالت وزارة المال الإسرائيلية أنها تنوي اقتطاع مليار شيكل (225 مليون دولار) أخرى من موازنة 2003, وأن نصف الخفض من وزارة الدفاع, فيما أعلنت طرح سندات في أميركا قيمتها 500 مليون دولار.

وكان “الكنيست” قد أقر في أواخر الشهر الماضي, خطة مثيرة للجدل تقضي بخفض الإنفاق الحكومي عشرة مليارات شيكل لوقف تفاقم عجز الموازنة. وكانت الحكومة تأمل أصلاً خفض الإنفاق 11 مليار شيكل, ولكنها اضطرت الى التخلي عن نحو مليار منها لضمان إقرار الخطة في “الكنيست”.

ومن ناحية أخرى, يتبيّن من قائمتي مقارنة عن نسب نمو الإقتصاد في 27 دولة ذات إقتصاد ناهض, وفي 23 دولة غربية, نشرتها مجلة “إكونوميست” الإقتصادية البريطانية أن الإقتصاد الإسرائيلي هذه السنة أيضاً, يتخلّف وراء معظم دول العالم, ومنها الدول الغربية وكذلك مجموعة الدول ذات الإقتصاد الناهض.