إشكال بين مواطنين في بلدة عرمون

الثلاثاء, 06 شباط 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد ظهر اليوم حصل خلاف بين مواطنين في بلدة عرمون تطور إلى إقدام المدعو نائل ضاهر على إطلاق النار بإتجاه المدعوين جواد بوغنام ويامن ملاعب مما أدى الى اصابتهما بجروح، حيث نقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. على الأثر تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وقامت بتسيير دوريات، وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث.

وتستمر قوى الجيش في تعقب مطلق النار لتوقيفه وإحالته الى القضاء المختص.