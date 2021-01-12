إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة عائشة بكار

الأربعاء, 17 آذار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17 /3 /2021 تطور اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة عائشة بكار إلى إطلاق نار ما أدى الى إصابة أربعة أشخاص بجروح نقلوا على أثرها الى المستشفيات للمعالجة، وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش وعمدت إلى ضبط الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

تجدد قيادة الجيش دعوتها الجميع إلى سلمية التحرك وعدم القيام بكل ما من شأنه أن يمس بالسلم الأهلي.