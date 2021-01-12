إصابة عسكريين أثناء تنفيذهم مهمة حفظ أمن في منطقة طرابلس

الأحد, 27 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 /6 /2021 وفي منطقة التل ـــ طرابلس، أصيب تسعة عسكريين بجروح بعدما أقدم شبّان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية باتجاه قوة من الجيش كانت تعمل على حفظ الأمن أثناء احتجاجات شهدتها المنطقة.

وفي ساحة النور شارع الجميزات ـــ طرابلس، وأثناء قيام قوة من الجيش بمهمة حفظ الأمن ومنع التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، تعرّضت للرشق بالحجارة ما أدّى إلى إصابة أحد العسكريين.