إصابة 5 عسكريين نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة

الأحد, 10 أيلول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 10 / 9 / 2023، وعلى أثر الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــ صيدا، سقطت 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، وقد نقلوا إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.

تعيد قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، وتؤكد أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.