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إطلاق الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام ونشاطاتها
تعلن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، عن قيام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام، بإطلاق حملة وطنية تذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة في مختلف المناطق اللبنانية، تتخللها أنشطة رياضية وثقافية وإعلامية مختلفة. لذا تتشرَّف هذه القيادة، بدعوتكم إلى حضور وقائع الحملة وتغطيتها، وفقاً للبرنامج الآتي:
|
التاريخ
|
نوع النشاط
|
المكان
|
ملاحظات
|
1/4/2019
الساعة 10.00
|
إلقاء محاضرة حول التوعية من مخاطر الألغام لطلاب جامعة LIU من قبل فريق تابع للمجموعة الاستشارية للألغام "ماغ".
|
مدينة النبطية
|
|
2/4/2019
الساعة 9.00
|
تنظيم جلسات توعية من مخاطر الألغام من منزل إلى منزل من قبل فريق تابع للمجموعة الاستشارية للألغام "ماغ".
|
العمرا - الوزاني
|
|
9،3،2
و10/4/2019 الساعة 9.00
|
تنظيم جلسات توعية من مخاطر الألغام داخل مخيم النازحين السوريين من قبل فريق تابع للمجموعة الاستشارية للألغام "ماغ".
|
جرود عرسال
|
|
3/4/2019
الساعة 12.30
|
إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام لتلامذة المدارس على صعيد مدينة بيروت يتضمّن:
1- إقامة سباق Rally Paper، يتخلله عرض نماذج عن الألغام والقنابل العنقودية وتوزيع منشورات توعية.
2- إقامة منصة لعرض الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة وإشارات التحذير وتقديم شرح عن مخاطرها.
|
وسط بيروت
|
يحضره رسميين وفعاليات المنطقة
|
4/4/2019
الساعة 10.00
|
1- توزيع منشورات توعية على حواجز الجيش اللبناني.
2- إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل:
أ- إلقاء كلمات حول أهمية التوعية من مخاطر الألغام وتوزيع دروع تكريمية.
ب - معرض صور عن التوعية وأشغال حرفية ويدوية من إنتاج مصابي الألغام.
ج - عرض تدليلي حول كيفية إزالة الألغام في حقل ألغام وهمي.
د - إقامة مرسم لرواد المعرض حول الألغام وتوزيع مواد توعية على الزائرين.
هـ - زرع أشجار وورود في حديقة خاصة تكريماً لشهداء وضحايا الألغام والقنابل العنقودية.
|
مختلف المناطق اللبنانية
باحة المجمع الرياضي في بلدة دير قانون النهر
|
برعاية سعادة النائب محمد فنيش وحضور تواب المنطقة وفعالياتها
|
5/4/2019
الساعة 9.00
|
1- إقامة سباق Rally Paper، يتخلله عرض نماذج عن الألغام والقنابل العنقودية.
2- إقامة عرض تدليلي حول كيفية إزالة الألغام يدوياً وبواسطة كلاب كشف الألغام في حقل ألغام وهمي وتوزيع منشورات توعية.
|
ثانوية قرنايل الرسمية – قرنايل
|
|
6/4/2019
الساعة 15.30
|
إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام بعنوان "مهرجان الطفولة الرابع – تعزيز الأمان والتنمية" في ساحة القسم – مدينة صور، يشمل:
1- تقديم شرح حول التوعية من مخاطر الألغام.
2- إقامة عرض تدليلي حول كيفية إزالة الألغام (يدوياً وبواسطة كلاب كشف الألغام) في حقل ألغام وهمي يعده فوج الهندسة.
3- رسم حر حول التوعية من مخاطر الألغام.
4- ألعاب تثقيفية هادفة حول التوعية من مخاطر الألغام.
|
ساحة القسم - مدينة صور
|
يحضره نواب ورسميين وفعاليات المنطقة
|
10/4/2019
الساعة 17.00
|
إقامة تجمعين شعبيين برعاية إتحاد بلديات الشوف السويجاني وإتحاد بلديات الجرد وعاليه لإطلاق حملة توعية من مخاطر الألغام يتخللها إضاءة شموع وإطلاق بولونات تحمل رسائل توعية.
|
بعقلين وساحة عاليه
|
يحضره نواب ورسميين وفعاليات المنطقة
|
12/4/2019
الساعة 11.00
|
إلقاء محاضرة وتنفيذ عرض مسرحية دمى لتوعية التلامذة من مخاطر الألغام من قبل فريق تابع للمجموعة الاستشارية للألغام "ماغ".
|
مدرسة إليسا - بريقع
|
|
14/4/2019
الساعة 12.00
|
إقامة خمسة حواجز توعية لتوزيع منشورات على المواطنين.
|
بقعاتا الشوف عاليه، المتن، الشحار الغربي وإقليم الخروب
|
يحضره نواب ورسميين وفعاليات المنطقة
|
17/4/2019
الساعة 9.50
|
إلقاء محاضرة وتنفيذ عرض مسرحية دمى لتوعية التلامذة من مخاطر الألغام من قبل فريق تابع للمجموعة الاستشارية للألغام "ماغ".
|
مدرسة جبشيت الرسمية – جبشيت
|
|
17/4/2019
الساعة 14.00
|
إقامة مباراة رياضية ودية بين فريق الناجين من الألغام وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يتخلله إلقاء كلمات بالمناسبة وزرع أشجار تخليداً لذكرى شهداء ومصابي الألغام في بلدة الحنية تحت شعار "نزرع شجرة مكان لغم" وتوزيع كؤوس وميداليات وتقديم دروع.
|
الحنية
|
يحضره نواب ورسميين وفعاليات المنطقة
|
20/4/2019
الساعة 11.00
|
إقامة ندوة حول التوعية من مخاطر الألغام لرؤساء بلديات ومخاتير قرى قضاء النبطية.
|
مطعم توتنغو – شوكين
|
يحضره نواب ورسميين وفعاليات المنطقة
• ملاحظة :
- لمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف: 240053 /03
- يمكن الاطلاع على برنامج الحملة على موقع الجيش الالكتروني: www.lebarmy.gov.lb