إطلاق الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام ونشاطاتها

إلقاء محاضرة حول التوعية من مخاطر الألغام لطلاب جامعة LIU من قبل فريق تابع للمجموعة الاستشارية للألغام "ماغ".

تنظيم جلسات توعية من مخاطر الألغام من منزل إلى منزل من قبل فريق تابع للمجموعة الاستشارية للألغام "ماغ".

تنظيم جلسات توعية من مخاطر الألغام داخل مخيم النازحين السوريين من قبل فريق تابع للمجموعة الاستشارية للألغام "ماغ".

9،3،2

2- إقامة منصة لعرض الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة وإشارات التحذير وتقديم شرح عن مخاطرها.

1- إقامة سباق Rally Paper، يتخلله عرض نماذج عن الألغام والقنابل العنقودية وتوزيع منشورات توعية.

إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام لتلامذة المدارس على صعيد مدينة بيروت يتضمّن:

4/4/2019 الساعة 10.00

1- توزيع منشورات توعية على حواجز الجيش اللبناني. 2- إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل: أ- إلقاء كلمات حول أهمية التوعية من مخاطر الألغام وتوزيع دروع تكريمية. ب - معرض صور عن التوعية وأشغال حرفية ويدوية من إنتاج مصابي الألغام. ج - عرض تدليلي حول كيفية إزالة الألغام في حقل ألغام وهمي. د - إقامة مرسم لرواد المعرض حول الألغام وتوزيع مواد توعية على الزائرين. هـ - زرع أشجار وورود في حديقة خاصة تكريماً لشهداء وضحايا الألغام والقنابل العنقودية.

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