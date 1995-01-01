الثلاثاء, 12 أيلول 2023

بتاريخ 11 /9 /2023، تم إطلاق تمرين Pegasus Cedar في قيادة الفوج المجوقل في ثكنة داني حرب – غوسطا، بمشاركة اللواء المظلي 16 في الجيش البريطاني والفوج المجوقل والقوات الجوية في الجيش اللبناني، وهو يستمر لمدة 10 أيام ويحاكي عمليات دهم وتدمير خلايا إرهابية متحصنة في مناطق جبلية وعرة، وعمليات إنزال ومهمات تدريبية خاصة، ورمايات بالطوافات ورمايات دقة وقنص.

يهدف التمرين إلى تعزيز قدرات القوات الجوية والقوات الخاصة في الجيش اللبناني، وتعميق التعاون والتنسيق بينه وبين الجيش البريطاني.