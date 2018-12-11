إطلاق سراح سوريين مخطوفين وتوقيف الخاطفين في خراج بلدة بعلول - البقاع الغربي

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، إثر توافر معلومات لمديرية المخابرات عن وجود أشخاص محتجزين داخل مزرعة في خراج بلدة بعلول - البقاع الغربي، وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت قوة من الجيش بمداهمة المزرعة المذكورة، فأطلقت سراح 27 شخصاً من الجنسية السورية كانوا محتجزين فيها مقابل فدية مالية، كما أوقفت الخاطفين اللبنانيين وهم: (ه. س.)، (ب. ح.)، (أ. ح.)، وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وسيارتي رابيد.

بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.