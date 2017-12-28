إعادة تأهيل عدد من المباني بمبادرة من الوحدة الكورية

إعداد: نينا عقل خليل

أُقيم في ثكنة بنوا بركات - صور، احتفال في مناسبة إعادة تأهيل عدد من المباني بمبادرة من الوحدة الكورية الجنوبية العاملة ضمن قوات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان.

حضر الاحتفال ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روبير العلم، وقائد الوحدة الكورية العقيد Chul Ho Jin، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والقوات الدولية.

وقد ألقى العميد الركن العلم كلمة نوّه فيها بالدعم اللوجستي الذي تقدّمه الوحدة الكورية للجيش اللبناني، والنشاطات الاجتماعية والإنمائية التي تقوم بها لمصلحة المواطنين الجنوبيين.

بدوره، أثنى العقيد Jin في كلمته على التعاون القائم بين الجانبين، معربًا عن استعداد الوحدة الكورية لتقديم المزيد من الدعم للجيش اللبناني. وفي الختام تلا العميد الركن العلم كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش، وسلّمه للعقيد Jin، كما قدّم له درع الجيش التذكاري عربون تقدير وامتنان.