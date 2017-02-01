إعادة تشغيل مختبر الدواجن بالفنار

إعداد: تيريز منصور

أعادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، إفتتاح المختبر الإقليمي لأمراض الدواجن ­ فرع الفنار، بعد توقف قسري خلال الأحداث اللبنانية.

وقد بدأ المختبر بالعمل، على أن يبدأ وفي فترة وجيزة إنتاج اللقاحات اللازمة لقطاع الدواجن من نوعية ممتازة وبأسعار تشجيعية للمزارعين.

افتتاح المختبر يتيح للمزارعين الحصول على اللقاحات اللازمة لاستخدامها في مزارعهم، بطريقة أسرع، وأسعار جيدة ومنافسة لأسعار اللقاحات المستوردة. ويكتسب إنتاج اللقاحات في مختبرات المصلحة أهمية كبيرة، إذ ستنتج ما يتناسب مع واقع القطاع، وما يكافح الأمراض والميكروبات التي تصيب الدواجن في لبنان، وهذا ما لا تستطيع تلبيته اللقاحات المستوردة.