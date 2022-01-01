إعادة هندسة الإدارة العامة في زمن متسارع

العدد 125 - آذار 2024
إعادة هندسة الإدارة العامة في زمن متسارع
إعداد: د. طارق المجذوب
دكتوراه في القانون وبكالوريويس في الهندسة