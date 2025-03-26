إغلاق طريقَين وإزالة شريط شائك للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية

الأربعاء, 26 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في سياق خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان، توغلت قوات معادية في منطقة اللبونة - صور، وأقدمت على شق طريقَين. على أثر ذلك، توجهت دورية من الجيش إلى موقع التوغل وأغلقت الطريقَين بسواتر ترابية.

كذلك عملت وحدة أخرى من الجيش على إزالة شريط شائك كان العدو الإسرائيلي قد وضعه سابقًا في بلدة عيترون – بنت جبيل.