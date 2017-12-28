إفتتاح اللقاء الأوروبي المشرقي في دمشق

إعداد: تيريز منصور

افتتح في دمشق اللقاء الأوروبي المشرقي تحت شعار "تعزيز التعاون المشرقي الأوروبي" الذي يرمي الى فتح مجالات وفرص عمل جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقـد شارك في اللقاء أكثر من 300 شركة عربية وأوروبية"، حيث أقـفل نحو 2000 من رجـال الأعمال السوريين واللبنانيين والأردنيين والأوروبيين شركاتهم المتخصصة في قطاعات تقنية المعلومات والإتصالات، والسياحة، والبنى التحتية، والنسيج والألبسة والصناعات الغذائية وصناعات أخرى، مثل تجهيزات ومواد البناء والمنتجات الجلدية.

ووصف وزير الاقتصاد والتجارة السوري غسان الرفـاعي اللقاء بأنه "الفرصة الثميـنة" لـكل من سوريـا ولـبنان والأردن، لخلق علاقـات تجارية أكثر إتساعاً مع أسواق الإتحاد الأوروبي من خلال الإتصال المباشر مع أصحاب وممثلي الشركات الأوروبية، كما أنه يمثل فرصة للتقارب الإستثماري بين الدول الثلاث بغية التوجه لإقامة مشاريع إستثمارية مشتركة تكون مخصصة للأسواق الأوروبية.