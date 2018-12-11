إقامة حفل تقديم رتيب متمرن ومجندين (مددت خدماتهم) إلى العلم في ملعب صيدا البلدي

الخميس, 29 تشرين الثاني 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في ملعب صيدا البلدي – الجنوب، حفل تقديم رتيب متمرن ومجندين (مددت خدماتهم) للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد لواء المشاة الأول العميد الركن ابراهيم عبود ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره شخصيات رسمية واجتماعية وذوو المتخرجين إلى جانب عدد من الضباط، وقد ألقى العميد الركن عبود كلمة بالمناسبة جاء فيها: " لقد ائتمنكم الشعب على مصيره، فكونوا على قدر هذه الثقة الغالية، وتذكروا أنّه كلما عصفت الرياح بالوطن، التفتت إليكم الأنظار وعُلّقت عليكم الآمال. واعلموا أنّ جيشكم ينتظركم لتضخُّوا في عروقه دماً جديداً نابضاً بروح الفتوة والعنفوان، ولتشاركوا إلى جانب رفاقكم في مهمات الدفاع والأمن والإنماء".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه المتخرّجون.