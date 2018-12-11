إقامة حفل تكريمي لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضوره

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون أقيم في الفندق العسكري المركزي – مونرو، حفل غداء تكريمي لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وذلك بحضور قائد الجيش والعميد الركن الياس الشاميه رئيس جهاز إسكان العسكريين المتطوعين إلى جانب نواب الحاكم ورؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية ومدرائها وعدد من كبار المصرفيين والاقتصاديين والضباط. وقد ألقى العميد الركن الشاميه كلمة بالمناسبة جاء فيها: " يتطلّع جهاز إسكان العسكريين بعد إقرار مجلس النواب دعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود، إلى أن تسفر المفاوضات الجارية مع المصارف بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان عن اعتماد أرقام مقبولة من الطرفين. فالمطلوب في هذه المرحلة ليس تحقيق الأرباح إنما المساعدة على الخروج من المأزق".

كما أعرب عن شكره لحاكم مصرف لبنان على دعمه المؤسسة العسكرية ودوره الفاعل في معالجة العديد من ملفات الإسكان الخاصة بالعسكريين خلال هذه الأزمة.

من جهة أخرى ألقى الدكتور سلامة كلمةً أكّد فيها سعي المصرف إلى إيجاد حلّ لأزمة قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود، ومواصلة التعاون مع الجيش في ما خص قروض الإسكان للعسكريين. كما طمأن إلى أنّ الوضع المالي في لبنان مستقرّ وسليم، مؤكداً أن المخاوف التي تَتُم إثارتها في هذا الإطار غير دقيقة.



مما قاله حاكم مصرف لبنان بالصوت....