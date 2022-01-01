إقامة حفل تكريم لسفير دولة قطر في لبنان

الأربعاء, 14 أيلول 2022

أقامت قيادة الجيش حفل تكريم لسفير دولة قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط والطاقم الديبلوماسيّ التابع للسفارة القطرية، وذلك تقديرًا للدعم المتواصل الذي تقدّمه دولة قطر الشقيقة إلى المؤسسة العسكرية.

وأكد سفير دولة قطر على وقوف بلاده إلى جانب لبنان وجيشه في هذه المرحلة الاستثنائيّة، وترسيخ روابط الأخوّة والمودة بين الشعبين القطري واللبناني.

من ناحية أخرى، شدد العماد عون على أن قيادة الجيش تقدّر عاليًا المبادرات التي تقوم بها دولة قطر تجاه المؤسسة العسكرية، معتبرًا أنها من أهمّ مقوّمات صمود العسكريّين خلال الأزمة الشديدة التي تمرّ بها البلاد. كما ثمّن الجهود الدؤوبة التي يبذلها سفير دولة قطر لتعزيز العلاقات مع لبنان.