إقامة سباق الجيش برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل تحت عنوان "مع بعض منوصل"

الأحد, 28 أيلول 2025

برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره مع عقيلته، أُقيم صباح اليوم في مدينة بيروت سباق الجيش لمسافة ١٠ كلم تحت عنوان "مع بعض منوصل".

كما حضر السباق رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة، ورئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل.

وقال العماد هيكل عند إطلاق السباق: "اللبنانيون والجيش دائمًا معًا، ولولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية، لَمَا نجح أداؤها على كل الصعد، وهذا هو المقصود بشعار (مع بعض منوصل)".

شارك في السباق عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وعداؤون من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية ضمن الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتلامذة من الجامعات والمدارس، بإشراف المركز العالي للرياضة العسكرية.

في نهاية السباق، قدّم قائد الجيش الجوائز إلى الفائزين، وهنّأ جميع المشاركين.