إقامة قداس لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد اللواء الركن فرنسوا الحاج

الأحد, 16 كانون الأول 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقيم ظهر اليوم في كنيسة مار الياس- انطلياس، قداس لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد اللواء الركن فرنسوا الحاج، بحضور ممثل فخامة رئيس الجمهورية النائب الياس أبو صعب وممثل دولة رئيس مجلس النواب النائب مصطفى الحسيني وممثل دولة رئيس مجلس الوزراء النائب طارق المرعبي، وعدد من النواب والوزراء والشخصيات الرسمية، كما حضر القداس قائد الجيش العماد جوزف عون وعدد من الضباط والعسكريين.