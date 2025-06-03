إقامة مؤتمر "إدارة الأزمات في القطاع الصحي" في جامعة البلمند قلحات - الكورة

الثلاثاء, 03 حزيران 2025

برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثَّلًا بوزير الزراعة نزار هاني، وحضور رئيس الأركان ممثِّلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أقامت الطبابة العسكرية وجامعة البلمند مؤتمر "إدارة الأزمات في القطاع الصحي" في جامعة البلمند قلحات - الكورة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والنواب، وفاعليات طبية ونقابية وجامعية وسياسية واقتصادية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وعدد من ضباط الجيش.

خلال المؤتمر، أكد الوزير هاني أن القطاع الصحي شكّل خط الدفاع الأول في مواجهة عدة أزمات مر بها لبنان، مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير هذا القطاع بغية بناء دولة حديثة قادرة على تأمين الرعاية الصحية لمواطنيها، وضرورة التحول البنيوي القائم على التعلم من التجارب. كما أشاد بمساهمة الجيش في إقامة المؤتمر، وبدور جامعة البلمند في احتضان المبادرات العلمية الهادفة.

من جهة أخرى، ألقى اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان كلمة جاء فيها: "بذلت المؤسسة العسكرية قصارى جهدها لأداء دور فاعل على الصعيد الصحي خلال الأزمات الخطيرة، إيمانًا منها بقدسية واجبها المهني والأخلاقي في الوقوف إلى جانب اللبنانيين. على هذا الأساس، كان للجيش دور حيوي في الخطة الوطنية للتصدي لجائحة كورونا، كما شارك في إخلاء المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم عقب انفجار مرفأ بيروت، بالتوازي مع تولّيه مسؤولية تأمين محيط الانفجار ورفع الركام وفتح الطرقات".

كذلك شدد رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني بشرّاوي على أن المؤتمر يشكّل منصة حوار وتكامل بين الجهات الصحية الرسمية، والمؤسسة العسكرية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، فيما اعتبر رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس ورّاق أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًّا لوضع استراتيجيات تَضْمن استمرارية مختلف القطاعات الحيوية في لبنان، لافتًا إلى أن اللبنانيين سيظلون متضامنين وعازمين على النهوض، ومجتمعين خلف جيش بلادهم.

تلا ذلك عقْد حلقات عمل تضمنت محاضرات مرتبطة بموضوع المؤتمر، قدّمها عدد من الضباط والخبراء والمختصين، واختُتِمَ المؤتمر بعرض التوصيات التي توصل إليها المشاركون.