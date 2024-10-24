إقامة مراسم تشييع العريف الشهيد محمد حسين نزال

الخميس, 24 تشرين الأول 2024

بتاريخ 25 /10 /2024 حوالي الساعة 11،00 سينقل جثمان العريف الشهيد محمد حسين نزال الذي استشهد نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل، من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة صريفا – الجنوب حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13,00 في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل ذوي الشهيد الكائن في محلة جون – صيدا أو عبر الاتصال على رقم شقيقه علي نزال: 984725/ 81.