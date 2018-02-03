إقامة ندوة في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش

الجمعة, 16 آذار 2018

نظم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش ندوة حول كتاب بعنوان: "الحضارة الروسية – المعنى والمصير"، حضرها مدير عام الشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد ممثلاً وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية في لبنان السيد ألكسندر زاسبكين، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور كميل حبيب ممثلاً رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، إلى جانب عدد من الضباط والشخصيات الأكاديمية والثقافية. أدار الندوة مدير المركز العميد الركن فادي أبي فراج، وألقيت خلالها كلمات أشادت بمحتوى الكتاب المتعلق بالحضارة الروسية العريقة، وبأهمية الدور الروسي الجديد وانفتاحه على منطقة الشرق الأوسط، بعدها جرت حلقة نقاش ومداخلات، ثمّ كانت كلمة لمؤلف الكتاب البروفسور سهيل فرح شكر فيها الحاضرين، وفي الختام جرى تقديم الدروع التذكارية للمحاضرين.