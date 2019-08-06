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إقامة نشاطات رياضية بمناسبة عيد الجيش للعام 2019
تعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن إقامة نشاطات رياضية بمناسبة عيد الجيش، بمشاركة رياضيين من الجيش والأجهزة الأمنية، اللجنة الأولمبية اللبنانية، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لذا تدعو هذه القيادة من يرغب من وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع هذه النشاطات، وفقاً للبرنامج الآتي:
|
نوع النشاط
|
المكان
|
الفرق المتبارية
|
التاريخ والساعة
|
تايكواندو
|
مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري
|
عناصر من الجيش ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للتيكواندو
|
6/8/2019 الساعة 9.00
|
سيف المبارزة
|
=
|
عناصر من الجيش ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للميارزة
|
6/8/2019 الساعة 10.00
|
مصارعة
|
=
|
عناصر من الجيش ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للمصارعة
|
6/8/2019 الساعة 10.00
|
ملاكمة
|
=
|
عناصر من الجيش ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للملاكمة
|
6/8/2019 الساعة 10.00
|
|
=
|
توزيع الميدليات على العسكريين الفائزين في المراكز الثلاث الأولى في البطولات الجيش
|
6/8/2019 الساعة 12.00
|
كرة سلة
|
شمع
|
لواء المشاة الخامس X فريق القطاع الغربي
|
7/8/2019 الساعة 16.00
|
كرة القدم للصالات
|
شمع
|
فوج التدخل الخامس X فريق القطاع الغربي
|
7/8/2019 الساعة 17.30
|
جودو
|
مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري
|
عناصر من الجيش ولاعبون من الأجهزة الأمنية والأندية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للجودو
|
7/8/2019 الساعة 18.00
|
الكرة الطائرة
|
دير كيفا
|
لواء المشاة الخامس X فريق من وحدة احتياط قائد القوى
|
8/8/2019 الساعة 7.00
|
ميني فوتبول
|
دير كيفا
|
لواء المشاة الخامس X فريق من وحدة احتياط قائد القوى
|
8/8/2019 الساعة 7.00
|
كرة السلة
|
نقار كوكبا
|
لواء المشاة الخامس X فريق القطاع الشرقي
|
14/8/2019 الساعة 17.00
|
كرة القدم للصالات
|
سهل بلاط
|
لواء المشاة الخامس X فريق القطاع الشرقي
|
14/8/2019 الساعة 18.00