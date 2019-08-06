إقامة نشاطات رياضية بمناسبة عيد الجيش للعام 2019

الاثنين, 05 آب 2019

تعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن إقامة نشاطات رياضية بمناسبة عيد الجيش، بمشاركة رياضيين من الجيش والأجهزة الأمنية، اللجنة الأولمبية اللبنانية، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لذا تدعو هذه القيادة من يرغب من وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع هذه النشاطات، وفقاً للبرنامج الآتي: