توفي المهندس يوسف أبو حمد ابن العميد المتقاعد مارون أبو حمد (٧٧٠٠٤١) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ الساعة ۱۲:۰۰ في كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية، ويوارى الثرى في بلدة روم قضاء جزين.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۲:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في منزل والد الفقيد الكائن في بلدة روم - حي القلعة بالقرب من نادي روم الثقافي، ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٦ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۱۷۹۲۱۰.