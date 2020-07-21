اتفاقيات تعاون مع ثلاث جامعات

تواصل قيادة الجيش العمل على توفير أفضل سبل تحصيل العلم والمعرفة للعسكريين من الرتب كافة، وفي هذا الإطار وقّع العماد جوزاف عون اتفاقيات تعاون مع كل من: الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، وجامعة البلمند UOB وجامعة الروح القدس - الكسليك USEK. تقضي الاتفاقيات المعقودة مع الجامعات الثلاث بتقديم تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وللمتقاعدين وعائلات الشهداء.

وقد شكر العماد عون القيّمين على الجامعات الثلاث مثمّنًا مبادراتهم وتعاونهم، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش تشجع العسكريين من مختلف الرتب على متابعة تحصيل العلوم والمعارف في ظل التطور العلمي المتسارع. كما شدّد على أنّ كل زيادة في مستوى التعليم سوف تنعكس إيجابًا على أداء المؤسسة العسكرية.