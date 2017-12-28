اتفاق تعاون بين الشؤون الجغرافية والجامعة اللبنانية

إعداد: نينا عقل خليل

بتـاريخ 19 /2 /2003 تم توقيـع اتفـاق تعـاون بين مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية, في مبنى المديرية في الريحانية. يقضي الاتفاق بتبادل الخبرات العلمية المختلفة, والتوقيع عليه تم بحضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور إبراهيم قبيسي وعمداء كليات الجامعة, والعميد مارون خريش مدير الشؤون الجغرافية ومساعده ورؤساء الأقسام في المديرية, الى جانب وفد من قيادة الجيش.

بعد الترحيب بوفد الجامعة اللبنانية, ألقى مدير الشؤون الجغرافية كلمة باسم العماد قائد الجيش مبيّناً توجيهات القائد حول التعاون مع مؤسسات الدولة وخاصة الأكاديمية منها, وتقديم التسهيلات للشباب الجامعي الذي يعتبره العماد ذخراً للوطن ودعماً للمؤسسة العسكرية. كما شكر رئيس الجامعة والعمداء على حضورهم ورغبتهم في التعاون المتبادل في مجال المعلومات والمستندات التي تهم الطرفين.

ثم ألقى رئيس الجامعة اللبنانية كلمة نوّه فيها بجهود المؤسسة العسكرية في المجالات كافة, وخاصة في المجال العلمي المتعلق بعمل مديرية الشؤون الجغرافية والذي تستفيد منه مؤسسات المجتمع اللبناني, ومنها طلاب الجامعات في دراساتهم وأبحاثهم. وأبدى كل رغبة في التعاون وتبادل المعلومات ووضع إمكانات الجامعة اللبنانية بتصرّف قيادة الجيش اللبناني لناحية تنظيم برامج تدريب ومنح شهادات على مستوى دبلوم للضباط, وكذلك درس حاجة الجيش اللبناني في أي مجال تعليمي وعلى أي مستوى. وأبدى استعداده لاستقدام الأساتذة وتنظيم البرامج حتى من خارج لبنان في سبيل تعزيز قدرات العسكريين اللبنانيين.

بعد ذلك تم تبادل الأنخاب وقام الوفد بجولة على أقسام مديرية الشؤون الجغرافية, واطلع على المعرض الذي أقيم خصيصاً لذلك فأبدى إعجابه بالمنجزات المحققة والتطور الحاصل في هذا المجال, حيث لم يكن لدى الحاضرين الفكرة الكافية عن إمكانات مديرية الشؤون الجغرافية وعملها.

ومما ورد في نص الإتفاقية:

“بمـا أن الجامعة اللبنانية بحاجة الى مستندات جغرافية من خرائط مختلفة, وصور جوية وصور للأقمار الإصطناعية لكي تعد طلابها على طرق معالجة المعلومات الجغرافية, ولديها أساتذة اختصاصيون يقومون بأبحاث في هذه المجالات,

وبمـا أن مديرية الشؤون الجغرافية تعنى بكافة المجالات المذكورة أعلاه, ورغبة من الفريقين في تبادل الخدمات والمعلومات والأبحاث والدراسات, تـم الإتفـاق بينهما على التـعاون في هذا المجـال”.