اجتماع اللجنة العليا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مبنى قيادة الجيش لدعم العسكريين

الجمعة, 19 كانون الأول 2025

بتاريخ 12 /12 /2025، أُقيم في مبنى قيادة الجيش اجتماع اللجنة العليا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم العسكريين، برئاسة العميد الركن عمر مجلد نائب رئيس الأركان للعديد، وحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان Blerta Aliko وعدد من الضباط.

يهدف هذا الاجتماع التنسيقي إلى مراجعة الإنجازات السابقة وتحديد الحاجات والأولويات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجيش وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والجهات المانحة، دعمًا للعسكريين في ظل الأوضاع الراهنة.