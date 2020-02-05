اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس الكورونا

الأربعاء, 12 شباط 2020

عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس الكورونا، في وزارة الدفاع، اجتماعاً أوليّا حضره كلّ من نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع زينة عكر، ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، ووزير الداخلية محمد فهمي، ووزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، ووزير الصحة حمد علي حسن، ووزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمود الأسمر. خلال اللقاء، تمّ الاطّلاع على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس الكورونا، ووضع الأطر العامة لعمل اللجنة الوزاريّة.

وعقد اجتماع للّجنة الوزارية لتطوير الاقتصاد الإنتاجي، حضره كلّ من الوزيرة عكر ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، ووزير الصناعة عماد حبّ الله، ووزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، ووزير الصحة حمد علي حسن ووزير الزراعة عباس مرتضى، وتمّ وضع الخطوط العريضة لعمل هذه اللجنة.