اجتماع في اليرزة للبحث في موضوع التدبير الرقم 3

عُقد في وزارة الدفاع الوطني اجتماع ضمّ كلًا من وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، ووزيرة الداخليَّة والبلديات ريَّا الحسن، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وعددًا من الضباط.

خُصص الاجتماع للبحث في موضوع التدبير الرقم 3، وميّز المجتمعون خلاله بين تعويض بدل الانتقال اليومي والضمائم الحربية، فتمّ التوافق على إبقاء تعويض بدل الانتقال اليومي كما هو معمول فيه حاليًا وفق تدبير الاستنفار الرقم 3.

أما في ما خص الضمائم الحربية، فتوصل المجتمعون إلى صيغة تقضي بتوزيع استفادة العناصر منها بين تدبير الاستنفار الرقم 3 وتدبير الاستنفار الرقم 2 وفق مقتضيات الخدمة، وتدبير الاستنفار الرقم صفر (أي لا تدبير) لذوي الأوضاع الاستثنائية (نقاهة، سجن، مأذون داخل وخارج البلاد...).