اجتماع قائد الجيش العماد جوزاف عون مع قادة الأجهزة الأمنية في اليرزة

الثلاثاء, 26 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

عُقد اجتماعٌ أمنيٌ في مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، حضره إلى جانبه كلٌ من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

تناول الاجتماع ما آلت إليه الأوضاع في البلاد لاسيّما في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية.

وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات، وبحثوا في الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. وجدّد المجتمعون التحذير من مغبّة التعرّض للممتلكات العامّة والخاصّة وقطع الطرقات الذي يقيّد حريّة التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية.

ودعا البيان الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطوّرات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك، كما شدّد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية كونها تشكّل الضمانة للأمن والاستقرار في البلاد.