احالة المدعو حسين محمود الحجيري على القضاء المختص

الأربعاء, 10 تموز 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو حسين محمود الحجيري، لتورطه في حادثة وادي الرعيان- عرسال بتاريخ 1 / 2 / 2013، التي نتج عنها إستشهاد ضابط ورتيب من الجيش اللبناني، والتواصل مع المجموعات الإرهابية التي كانت متواجدة في بلدة عرسال وجرودها ومشاركته إلى جانبها في القتال ضد الجيش بتاريخ 2 / 8 / 2014، وإرتباطه بالموقوف الشيخ مصطفى الحجيري الملقب "أبو طاقية".