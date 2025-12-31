احتفالات في اليرزة والمقرات العسكرية

بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، أُقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم على العسكريين في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة. ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا العماد رودولف هيكل، بحضور قادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة، والموظفين المدنيين. كما أُقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات، والألوية والقوات الجوية والبحرية وباقي الوحدات الكبرى، ووُضعت أكاليل من الزهر على الأنصاب التذكارية للشهداء