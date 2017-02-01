احتفال إحياءً لذكرى الشهداء

إعداد: نينا عقل خليل

في حضور العميد الركن البحري نزيه الجبيلي ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وشخصيات اجتماعية وإعلامية وفنّية، وأهالي الشهداء ومواطنين، أحيت عائلة الملازم أول الشهيد نديم سمعان بمشاركة من «محبّي الجيش» ذكرى الشهداء، في احتفال في ساحة الشهداء - وسط بيروت.

تخلّل الاحتفال مسيرة حمل خلالها المشاركون شموعًا وأعلام الجيش اللبناني، ثمّ وضع الأهالي أكاليل زهر على تمثال الشهداء، ووزّعوا الورود والأعلام على السيارات والمارّة.

كما ألقيت كلمات داعمة للجيش، ومطالبة بإعادة إحياء عيد الشهداء في السادس من أيار.