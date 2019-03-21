احتفال بمناسبة عيد الأم في نادي الضباط - اليرزة

الخميس, 21 آذار 2019

برعاية السيدة نعمت عون عقيلة قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم قبل ظهر اليوم في نادي الضباط - اليرزة، احتفال للضباط الإناث في الجيش بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمي.

وألقت السيدة عون كلمة عايدت فيها الضباط وعائلاتهنّ، مشيرة إلى أن المرأة في الجيش أثبتت جدارتها وكفاءتها، عاكسة صورة المرأة اللبنانية المثالية في تضحياتها ونجاحاتها، وتوجّهت إليهنّ بالقول: "بقلوبكنّ تحملن حب الوطن، وعلى أكتافكنّ تحملن مسؤوليته والدفاع عنه".