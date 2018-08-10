احتفال تخريج دورة تدخل "34" في مدرسة القوات الخاصة

الثلاثاء, 28 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في مدرسة القوات الخاصة ـــ حامات، احتفال تخريج دورة "تدخل 34" باسم النقيب الشهيد جان وهبه، وتكريم عدد من الرتباء الذين أحيلوا على التقاعد، بحضور قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط والمدعوين.

وبعد أداء القسم وتسليم الشهادات للمتخرجين، وتقديم درع الدورة لعائلة الشهيد، ألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة جاء فيها: "أنتم أداة المؤسسة العسكرية وذراعها القوية، فكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقكم، واستمروا في بذل الجهد وثابروا على تنمية المعارف العسكرية والفنون القتالية التي اكتسبتموها، واستعدوا دائماً لتلبية نداء قيادتكم خدمةً للوطن وسيادته واستقلاله".

وفي الختام، نفّذ المتخّرجون عروضاً عسكرية متنوعة وتمريناً تكتياً بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش – حامات.