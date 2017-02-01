احتفال تخريج عناصر من مختلف وحدات الجيش تابعوا بنجاح دورات مداهمة وقناص ومدرب تدخل

السبت, 18 آذار 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في مزرعة حنوش - حامات، احتفال تخريج عناصر من مختلف وحدات الجيش، بعد أن تابعوا بنجاح دورات: "مداهمة وقناص ومدرب تدخل". حضره قائد مدرسة القوات الخاصة العقيد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط والمدعوين وذوي المتخرجين. وقد ألقى العقيد الركن مخول كلمة بالمناسبة، نوّه فيها بمستوى الدورات وجهود المدربين، داعياً المتخرجين إلى أن يكونوا جزءاً فاعلاً في تنفيذ مختلف المهمّات المرتقبة، والعمل على تحصين أنفسهم باستمرار، من خلال اكتساب المزيد من المعارف والخبرات، والالتزام الدقيق بالقوانين والأنظمة والتعليمات.

وفي الختام، نفذت العناصر المتخرجة تمريناً قتالياً بالذخيرة الحية، حول مهاجمة مجموعة إرهابية متحصنة داخل مبنى، تم خلاله تنفيذ عمليات إهباط من الطوافات، وفتح ثغرات بواسطة المتفجرات، واستخدام نيران الرماة القناصة لتغطية تقدم العناصر المهاجمة.