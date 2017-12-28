احتفال توزيع الشهادات على تلامذة ضباط تابعوا “دورة مراقبين جويين”

إعداد: نينا عقل خليل

في خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد دورات التدريب العسكري في لبنان, أنهى أربعة من تلامذة الضباط في قيادة القوات الجوية في لبنان, “دورة المراقبين الجويين” في مركز سلامة الطيران المدني التابع للمديرية العامة للطيران المدني, والتي افتتحت اعتباراً من الأول من تشرين الأول المنصرم ولغاية العاشر من شهر آذار. وقد خضع التلامذة الضباط خلال الدورة الى تدريبات نظرية وعملية, حصلوا في نهايتها على شهادة مراقب جوي.

والتـلامذة الضباط هم: اليـاس رزق, بشـار صـباح, عباس حجازي ومحمد عبد الخالق.

وللمناسبة, أقيم في مبنى المديرية العامة للطيران المدني, حفل تسليم الشهادات للتلامذة الضباط. حضر الاحتفال المدير العام للطيران المدني الدكتور حمدي شوق, قائد القوات الجوية العميد الركن الطيار نهاد ذبيان, وقائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير, ورئيس المطار خالد صعب, ورئيس مصلحة الملاحة الجوية خالد شامية الذي أشرف على هذه الدورة, ورؤساء الوحدات الأمنية العاملة في المطار, الى عدد من رؤساء الدوائر والمصالح العاملة في المديرية العامة للطيران المدني.

في بـداية الإحتفال, ألقى رئيس مصلحة الملاحة الجوية خالد شامية كلمـة نوّه فيـها بالتعاون ما بين المديرية العامة للطيران المدني ووزارة الدفاع الوطني. كما أعطى فـكرة موجـزة عن مراحـل التدريب النـظري والعـملي الذي خضع له التلامذ الضباط.

بعد ذلك, ألقى قائد القوات الجوية العميد الركن الطيار ذبيان كلمة شكر فيها جميع الذين ساهموا في إنجاح الدورة.