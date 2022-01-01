احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم بين مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والجامعة اللبنانية

الأربعاء, 21 شباط 2024

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثلًا بالعميد الركن منصور زغيب، مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم بين مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش والجامعة اللبنانية- كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران وعدد من الأساتذة والضباط.