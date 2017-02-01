احتفال في ثكنة الأمير فخر الدين تكريمًا لشهداء فوج التدخل الأول

إعداد: نينا عقل خليل

أقام قائد فوج التدخل الأول العميد الركن غسان فاضل احتفالًا تكريميًا لشهداء ساحة الشرف في الفوج، في ثكنة الأمير فخر الدين – بيروت، حضره ضباط من أجهزة القيادة ومن الوحدات الكبرى والأفواج المستقلّة، والضباط الذين تولّوا قيادة الفوج سابقًا وأهالي الشهداء ومدنيّون.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، وضع بعده العميد الركن فاضل إكليلًا من الزهر على نصب الشهداء. ووقف الحضور دقيقة صمت إجلالًا لأرواحهم، كما عزفت موسيقى الجيش معزوفتي الموتى والشهداء.