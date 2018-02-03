احتفال لمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمقرها في الناقورة

الاثنين, 19 آذار 2018

نظمت قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمقرها في الناقورة، قبل ظهر اليوم احتفالاً لمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، حضره قائد منطقة الجنوب العميد الركن خليل الجميّل ممثلاً وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وعدد من ضباط الجيش والقوات الدولية. وألقى اللواء بيري كلمة في المناسبة أشاد فيها بدور الجيش اللبناني في الحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، مؤكداً حرص القوات الدولية على تنفيذ مهمة حفظ السلام التي حضرت من أجلها، وإقامة أفضل علاقات التعاون مع الجيش كشريك استراتيجي، مستذكراً تضحيات شهداء القوات الدولية.

ثم ألقى العميد الركن الجميّل كلمة هنّأ فيها القوات الدولية في هذه المناسبة، منوّها بتضحيات عناصرها وتعاونها الوثيق مع الجيش في إطار تنفيذ القرار 1701 ومندرجاته، وممّا قاله:"نستحضر في احتفالنا هذا أربعين عاماً تميزت خلالها قوات الأمم المتحدة بالكفاءة والمناقبية والانضباط، والحرص الشديد على معاملة المواطنين الجنوبيين بكلّ وعي وتجرّد ومسؤوليّة"، وأضاف: "من حقّنا جميعاً أنْ نفخر بما وفّرناه لأهل الجنوب من طمأنينةٍ غالية، وكلّنا أمل في أن تكون هذه المناسبة حافزاً لتجديد الانطلاقة بخطىً واثقة، نحو مستقبلٍ مُشرقٍ واعد".