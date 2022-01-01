احتفال مركزي لعائلات العسكريين الشهداء بحضور عقيلة قائد الجيش

الأربعاء, 27 كانون الأول 2023

أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى احتفالًا مركزيًّا لعائلات العسكريين الشهداء وأولادهم بمناسبة الأعياد في نادي الرتباء المركزي – الفياضية، بحضور السيدة نعمت عون عقيلة قائد الجيش.

وألقى رئيس الجهاز العميد الركن جهاد مرعي كلمة رحب فيها بالمدعوين وهنأهم بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة، ومؤكدًا وقوف المؤسسة العسكرية الدائم إلى جانبهم.

كما تخلل الحفل ريسيتال غنائي وموسيقي بالإضافة إلى عروض ترفيهية وتوزيع هدايا على الأطفال.