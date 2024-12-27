احتفال مركزي لعائلات العسكريين الشهداء

الجمعة, 27 كانون الأول 2024

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى احتفالًا مركزيًّا لعائلات العسكريين الشهداء وأولادهم بمناسبة الأعياد المجيدة في نادي الرتباء المركزي - الفياضية، وذلك بحضور السيدة نعمت عون عقيلة قائد الجيش وعدد من الضباط.

وألقى رئيس الجهاز العميد الركن جهاد مرعي كلمة ترحيبية عايد فيها عائلات الشهداء، متمنيًا أن يحمل العام القادم الخير والصحة والأمان، ومؤكدًا وقوف المؤسسة العسكرية الدائم إلى جانبهم.

كما تخلل الحفل عروض غنائية وموسيقية وترفيهية، بالإضافة إلى حفل غداء وتوزيع هدايا على الأطفال.